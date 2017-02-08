Выявлены новые случаи коррупции в ФИФА

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

ФИФА

Международная федерация футбола, проведя внутреннее расследование, выявила новые случаи коррупции в организации. Как сообщается, расследования проводила компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP.

По итогам расследования были обнаружены новые случаи коррупции в ФИФА, касающиеся коммерческих контрактов федерации и взяток, в которых замешаны экс-чиновники. Отмечается, что Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP готова дать отчет по расследованию до конца февраля, а за свою работу потребовала 30 млн долларов.

Громкий скандал в ФИФА начался в мае 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны семь высокопоставленных чиновников организации. Всего же обвинения были предъявлены 14 чиновникам, которые обвинялись в получении взяток на сумму примерно $ 150 млн.

Фото: Global Look Press
Источник: Bloomberg

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Вадим Павлов

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