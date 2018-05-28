Вячеслав Шевчук о травме Салаха: «Это хамский поступок Рамоса»

Автор: Михаил Серебряков 0

Vyacheslav Shevchuk

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал травму форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Египтянин получил ее в результате единоборства с защитником «Реала» Серхио Рамосом в финале ЛЧ (1:3).

«Это хамский поступок, который не увидел судья. Салах может вылететь на полгода, если операция.

Испанец схватил его за руку и держал, пока тот не упал. Когда Мохамед был на поле, «Реал» несколько раз перешел свою половину поля. Неизвестно, как бы сложился матч, если бы Салах играл до конца», – сказал Шевчук.

Фото: Global Look Press
Источник: «Футбол 24»

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