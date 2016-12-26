Вячеслав Караваев: «У ЦСКА есть опция первоочередного выкупа, но я хотел бы поиграть в Европе»



Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев сравнил чемпионат Чехии с российской премьер-лигой. Также он рассказал о возможном возвращении в ЦСКА.

«Чемпионат Чехии послабее российского. Но есть пара команд, которые не затеряются в России. Это пражская и «Виктория» Пльзень, которые не уступят «Спартаку», ЦСКА и «Зениту».

Но при этом в чешском чемпионате больше доверяют молодым игрокам. Любой клуб может взять и поставить в основу 17-летнего, 18-летнего футболиста из дубля. Легко. Потому как трамплин в карьере молодого игрока – это идеальное место.

У ЦСКА есть опция первоочередного выкупа. Само собой, с моего согласия. Но, честно говоря, мне хотелось бы поиграть в Европе. Очень нравится чемпионат Германии. Не откажусь и от Испании, если предложат», – заявил Караваев.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт FM