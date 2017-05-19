Вячеслав Караваев признан игроком сезона в пражской «Спарте»

Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев добился почетной награды. Он признан лучшим игроком чешского клуба по итогам сезона-2016/17.

Вячеслав Караваев является первым иностранным футболистом в истории «Спарты», удостоенным такой чести. Защитник выступает за пражскую «Спарту» с августа прошлого года, куда перешёл из ЦСКА, воспитанником которого является. Чехи заплатили за Караваева один миллион евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Караваев сыграл за «Спарту» в 25 матчах чемпионата Чехии и забил три мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Спарта»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»