Вячеслав Караваев перейдет в «Динамо» этой зимой

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев – приоритетная трансферная цель «Динамо» этой зимой. Об этом стало известно от источника в московском клубе.

«Сумма отступных в контракте защитника с пражским клубом составляет 3 миллиона евро, однако пока «Динамо» не готово платить такую сумму. Сейчас речь идет о 1,5 млн.

Динамовцы готовы предложить два варианта – аренду с последующим правом выкупа и сразу же выкуп. Пражская сторона хочет выручить больше, но контракт игрока истекает по окончании сезона, и цена на него в связи с этим падает», – поделился информацией источник.

Представитель Караваева Алексей Сафонов подтвердил, что «Динамо» заинтересовано в футболисте.

«Диалог ведется не только с «Динамо». Пока Караваев находится на сборах со «Спартой», но они готовы его отпустить, потому что он для них достаточно дорогой игрок», – описал ситуацию агент.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС