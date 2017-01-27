Вячеслав Караваев может перейти в «Спартак»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Руководство московского «Спартака» продолжает искать усиления для команды в зимнее трансферное окно. Стало известно имя очередного потенциального новичка красно-белых.

В столичный клуб может перейти экс-защитник ЦСКА Вячеслав Караваев. Трансфер футболиста чешской «Спарты» может обойтись «Спартаку» в 3 миллиона евро. По сообщениям СМИ, стороны начнут обсуждать детали сделки в ближайшее время.

Напомним, в пражский клуб Вячеслав перешел в 2016 году. В нынешнем сезоне Высшей лиги Чехии Караваев сыграл 13 матчей и забил 2 гола.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Руководство «Кубани» решает проблему с долгами

Питер Одемвингие: «Надеюсь, у «Локомотива» все будет хорошо. Я желаю ему удачи»

Внезаявочный период. 5 главных потерь Евро

Добавить комментарий

Войти с помощью: 