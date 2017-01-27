Вячеслав Караваев может перейти в «Спартак»

Руководство московского «Спартака» продолжает искать усиления для команды в зимнее трансферное окно. Стало известно имя очередного потенциального новичка красно-белых.

В столичный клуб может перейти экс-защитник ЦСКА Вячеслав Караваев. Трансфер футболиста чешской «Спарты» может обойтись «Спартаку» в 3 миллиона евро. По сообщениям СМИ, стороны начнут обсуждать детали сделки в ближайшее время.

Напомним, в пражский клуб Вячеслав перешел в 2016 году. В нынешнем сезоне Высшей лиги Чехии Караваев сыграл 13 матчей и забил 2 гола.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»