«Вулверхэмптон» повысил предложение по Александру Зинченко до 16 млн фунтов

Автор: Михаил Серебряков 0

Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может сменить клуб. «Вулверхэмптон» продолжает работу по трансферу футболиста.

По информации СМИ, вернувшийся в премьер-лигу по итогам прошлого сезона клуб предлагает за 21-летнего хавбека 16 миллионов фунтов.

Отмечается, что боссы «Сити» готовы расстаться с украинцем, так как в скором времени состав команды пополнит полузащитник «Лестера» Рияд Марез.

В прошедшем сезоне украинец сыграл в 8 матчах, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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