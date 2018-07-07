«Вулверхэмптон» повысил предложение по Александру Зинченко до 16 млн фунтов

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может сменить клуб. «Вулверхэмптон» продолжает работу по трансферу футболиста.

По информации СМИ, вернувшийся в премьер-лигу по итогам прошлого сезона клуб предлагает за 21-летнего хавбека 16 миллионов фунтов.

Отмечается, что боссы «Сити» готовы расстаться с украинцем, так как в скором времени состав команды пополнит полузащитник «Лестера» Рияд Марез.

В прошедшем сезоне украинец сыграл в 8 матчах, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports