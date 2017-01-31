Вукашин Йованович может продолжить карьеру в «Бордо»

Сербский защитник «Зенита» Вукашин Йованович может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Сообщается, что футболистом заинтересован «Бордо».

Сейчас футболист находится во Франции, где ведет переговоры с «Бордо». Французский клуб хочет арендовать защитника до конца текущего сезона.

Отметим, что французы хотели приобрести 20-летнего защитника еще прошлым летом у «Црвены Звезды», но серб выбрал «Зенит».

«Бордо» идет на 7 месте и отстает от зоны еврокубков на 5 очков.

В текущем сезоне Йованович провел 13 матчей в ФНЛ выступая за «Зенит-2». Отметиться голевыми действиями защитник не сумел.

Фото: Global Look Press

Источник: Mozzart Sport