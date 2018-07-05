Вторую фан-зону в Москве откроют около стадиона «Спартак»

Автор: Владимир Шевелев 0

Открытие Арена_Митсубиши

Власти Москвы приняли решение об открытии второй фан-зоны для футбольных болельщиков. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, она будет расположена около стадиона «Спартак».

«Там будет установлено 8 экранов и созданы все условия для комфортной поддержки любимой команды. Откроем новую фан-зону 7 июля в 14:00.

Тем же вечером можно будет посмотреть матчи 1/4 финала между сборными Швеции и Англии в 17:00 и, конечно, игру России и Хорватии в 21:00», — написал Собянин.

Напомним, главная московская фан-зона ЧМ-2018 находится на Воробьевых горах.

Фото: Еженедельник «Футбол» 
Источник: твиттер Сергея Собянина 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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