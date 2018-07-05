Вторую фан-зону в Москве откроют около стадиона «Спартак»

Власти Москвы приняли решение об открытии второй фан-зоны для футбольных болельщиков. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, она будет расположена около стадиона «Спартак».

«Там будет установлено 8 экранов и созданы все условия для комфортной поддержки любимой команды. Откроем новую фан-зону 7 июля в 14:00.

Тем же вечером можно будет посмотреть матчи 1/4 финала между сборными Швеции и Англии в 17:00 и, конечно, игру России и Хорватии в 21:00», — написал Собянин.

Там будет установлено 8 экранов и созданы все условия для комфортной поддержки любимой команды. Откроем новую фан-зону 7 июля в 14:00. Тем же вечером можно будет посмотреть матчи 1/4 финала между сборными Швеции и Англии в 17:00 и, конечно, игру России и Хорватии в 21:00. pic.twitter.com/VLkvr17mTi — Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 5, 2018

Напомним, главная московская фан-зона ЧМ-2018 находится на Воробьевых горах.

Фото: Еженедельник «Футбол»

Источник: твиттер Сергея Собянина

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»