Вратарь «Шальке» Ральф Фэрманн полностью провел последние 103 матча Бундеслиги подряд

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

 

Ральф Фэрманн

Голкипер «Шальке» Ральф Фэрманн провел в стартовом составе 103 матча в чемпионате подряд, начиная с сезона-2014/15.  И таким образом немецкий голкипер установил рекорд Бундеслиги.

Он единственный игрок, кому удалось это сделать за указанный период.

Последние четыре игры он отстоял на ноль. Впервые с сезона-2009/10 «Шальке» провел четыре матча подряд без пропущенных мячей.

«Шальке» сейчас занимает  2 строчку в немецком чемпионате, отставая на 17 очков от «Баварии»

Источник: Opta
Фото: Global Look Press

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