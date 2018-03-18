Вратарь «Шальке» Ральф Фэрманн полностью провел последние 103 матча Бундеслиги подряд

Голкипер «Шальке» Ральф Фэрманн провел в стартовом составе 103 матча в чемпионате подряд, начиная с сезона-2014/15. И таким образом немецкий голкипер установил рекорд Бундеслиги.

Он единственный игрок, кому удалось это сделать за указанный период.

Последние четыре игры он отстоял на ноль. Впервые с сезона-2009/10 «Шальке» провел четыре матча подряд без пропущенных мячей.

«Шальке» сейчас занимает 2 строчку в немецком чемпионате, отставая на 17 очков от «Баварии»

Источник: Opta

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1