Вратарь Александр Добвня перешел в «Оренбург» из хабаровского СКА

Голкипер СКА Александр Довбня продолжит карьеру в «Оренбурге». Хабаровский клуб объявил о договоренности о трансфере 31-летнего вратаря.

«Нам очень жаль, что Александр решил покинуть команду. Скрывать не буду, руководство клуба прилагало определенные усилия, чтобы Довбня остался и помог команде вернуться в премьер-лигу.

Но в данной ситуации от клуба мало что зависело: в контракте игрока был прописан пункт, который позволял ему уйти в клуб РФПЛ, причем бесплатно, и он ей воспользовался.

От лица руководства клуба и от себя лично хочу сказать Саше искреннее сердечное спасибо за все, что он сделал для ФК «СКА-Хабаровск». Желаю ему успехов в дальнейшей карьере», – сказал генеральный директор СКА Алексей Кандалинцев

Напомним, Довбня выступал за дальневосточников с 2016 года. В прошлом сезоне клуб занял последнее место в РФПЛ и вылетел в ФНЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт СКА