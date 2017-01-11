Врачи «Спартака» и «Ювентуса» встретились в Турине

В Турине встретились представители медицинского штаба «Спартака» и «Ювентуса». Со стороны «красно-белых» на встрече присутствовали глава медицинского департамента Михаил Вартапетов и тренер по реабилитации Диего Мантовани.

Отметим, что делегацию «Спартака» приняли главный врач «Ювентуса» Клаудио Риго, директор клубной клиники Джанлука Стесина и коммерческий директор Джулиано Пасторе.

«Нас встретили гостеприимно и доброжелательно. Провели экскурсию по стадиону, клинике и музею итальянского клуба, рассказали о работе медицинского штаба «Ювентуса» и ответили на наши многочисленные вопросы.

Коллеги из Турина, в свою очередь, интересовались, как организована работа медицинского департамента «Спартака». Они приняли приглашение посетить Москву с ответным визитом, посмотреть медицинский центр на базе в Тарасовке, побывать на «Открытие Арене» и в музее славы «красно-белых».

Специалисты также просили передать привет Массимо Каррере и в заключение выразили надежду, что наши команды встретятся в матчах Лиги чемпионов как друзья-соперники», – рассказал Михаил Вартапетов.

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: официальный сайт «Спартака»