Врач заявил, что Златан Ибрагимович находится в превосходной форме и может играть еще много лет

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Ибрагимович

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, которому недавно была сделана операция на колене, находится в превосходной форме. Об этом рассказал оперировавший 35-летнего футболиста гонконгский хирург Фредди Фу.

«Я не могу разглашать слишком много деталей, не хочу проблем с «Манчестер Юнайтед». Но могу сказать, что Ибрагимович находится в превосходной форме во всех смыслах. Кости, мышцы — все настолько хорошо, насколько это можно представить. Ибрагимович — один из лучших спортсменов, к которым я когда-либо прикасался, он находится в превосходной форме. Он все еще может играть на протяжении многих лет», — говорит врач.

Ранее агент футболиста Мина Райола рассказал, что врачи попросили шведа приехать после завершения карьеры для исследования, поскольку их научно-исследовательский институт занимается изучением коленей и связок.

На счету Фредди Фу 20 тысяч операций на коленях, в том числе у игроков в американский футбол и лучших игроков НХЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: South China Morning Post

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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