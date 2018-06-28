Врач сборной Бразилии: «Возможно, на травму Марсело повлиял матрас в отеле, он был мягче обычного»

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал о травме защитника Марсело. Футболист был заменен из-за проблем со спиной в матче с Сербией.

«У Марсело был мышечный спазм в районе позвоночника. Сейчас все получше, мы начали физиотерапевтические процедуры, это уже немного помогло.

Давайте подождем сутки-другие. Сложно понять причину.

Это застарелая травма, у него были проблемы и раньше. Возможно, матрас в отеле был мягче обычного. Но ключевым стало его неудачное движение в матче», – сказал Ласмар.

Фото: Global Look Press

Источник: O Tempo