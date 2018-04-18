Впервые за 16 лет в стартовом составе «Барселоны» не было воспитанников своей академии

В матче 33-го тура примеры «Барселона» — «Сельта» произошла странная ситуация. Впервые за 16 лет в стартовом составе каталонцев не было ни одного воспитанника клубной академии.

Лионель Месси и Серджи Роберто вышли на поле только на 60-й минуте. А Жерар Пике, Серджи Бускетс и Андрес Иньеста пропускали эту встречу.

С первых минут на поле появился полузащитник Денис Суарес, который прошел через «Барселону Б», но до этого он играл в системе «Сельты» и «Манчестер Сити».

Напомним, матч завершился ничьей (2:2), решающий гол в ворота «Барселоны» забил Яго Аспас.

Фото: Global Look Press

Источник: Barca Blaugranes