Впервые за 16 лет в стартовом составе «Барселоны» не было воспитанников своей академии

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

В матче 33-го тура примеры «Барселона» — «Сельта» произошла странная ситуация. Впервые за 16 лет в стартовом составе каталонцев не было ни одного воспитанника клубной академии.

Лионель Месси и Серджи Роберто вышли на поле только на 60-й минуте. А Жерар Пике, Серджи Бускетс и Андрес Иньеста пропускали эту встречу.

С первых минут на поле появился полузащитник Денис Суарес, который прошел через «Барселону Б», но до этого он играл в системе «Сельты» и «Манчестер Сити».

Напомним, матч завершился ничьей (2:2), решающий гол в ворота «Барселоны» забил Яго Аспас.

Фото: Global Look Press
Источник: Barca Blaugranes

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