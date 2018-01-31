Возвращение Мусы, возможное усиление тульского «Арсенала». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Ахмед Муса

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 января.

1. Ахмед Муса: «Я счастлив вернуться домой».

Нигериец выбрал себе игровую майку с номером 7.

2. Рияд Марез подал официальный запрос на трансфер.

Алжирец может покинуть «Лестер» в ближайшие дни.

3. Дэниэл Старридж стал игроком «Вест Бромвича».

Нападающий был арендован до конца этого сезона.

4. Клуб Дэвида Бекхэма из Майами официально включили в МЛС.

Помимо Бекхэма, совладельцами клуба являются генеральный директор американской телекоммуникационной компании Sprint Марсело Клэр и основатель SoftBank Масаеши Сон.

5. «Манчестер Сити» подписал Эмерика Лапорта за 57 миллионов фунтов.

Для английского клуба это самый дорогой трансфер в истории.

6. Артем Дзюба и Иван Новосельцев могут перейти в тульский «Арсенал».

Оба игрока будут арендованы.

Фото: Global Look Press

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