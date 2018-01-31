Возвращение Мусы, возможное усиление тульского «Арсенала». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 января.
1. Ахмед Муса: «Я счастлив вернуться домой».
Нигериец выбрал себе игровую майку с номером 7.
2. Рияд Марез подал официальный запрос на трансфер.
Алжирец может покинуть «Лестер» в ближайшие дни.
3. Дэниэл Старридж стал игроком «Вест Бромвича».
Нападающий был арендован до конца этого сезона.
4. Клуб Дэвида Бекхэма из Майами официально включили в МЛС.
Помимо Бекхэма, совладельцами клуба являются генеральный директор американской телекоммуникационной компании Sprint Марсело Клэр и основатель SoftBank Масаеши Сон.
5. «Манчестер Сити» подписал Эмерика Лапорта за 57 миллионов фунтов.
Для английского клуба это самый дорогой трансфер в истории.
6. Артем Дзюба и Иван Новосельцев могут перейти в тульский «Арсенал».
Оба игрока будут арендованы.
Фото: Global Look Press