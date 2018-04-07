Возможный тренер «ПСЖ», страховка «Лужников». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 апреля.

1. Матч Россия – Турция перенесен со стадиона «Динамо».

Ожидается, что матч пройдет на «ВЭБ-Арене».

2. Томас Тухель сменит Эмери на посту главного тренера «ПСЖ».

3. «Лужники» на время ЧМ-2018 застрахуют на 36,7 млрд рублей.

4. РФПЛ требует у «Матч ТВ» 3 млрд рублей за сезон.

Канал готов заплатить не больше 1,8 млрд.

5. «Зенит» вложил в стадион «Санкт-Петербург» более миллиарда рублей.

По условиям соглашения, «Зенит» планирует пользоваться стадионом как минимум 49 лет.

6. «Интер» купит у луганской «Зари» 19-летнего вратаря Андрея Лунина за 6 млн евро.

Трансфер 19-летнего украинца обойдется миланцам в сумму, примерно равную 6 млн евро.

Фото: Global Look Press

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