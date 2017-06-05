Леонид Кучук возглавит «Ростов»

Тренер каменской «Стали» Леонид Кучук вернется в Россию. Он согласовал контракт с «Ростовом».

57-летний специалист полностью согласовал контракт с «Ростовом», утверждает «Матч ТВ».

Кучук прилетал в Ростов-на-Дону в субботу, где и провел завершающие переговоры с руководством клуба.

Двухлетнее соглашение будет заключено на этой неделе.

Напомним, белорусский специалист ранее работал в краснодарской «Кубани» (2013, 2014-2015), московском «Локомотиве» (2013-2014).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Матч ТВ

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