Леонид Кучук возглавит «Ростов»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Леонид Кучук

Тренер каменской «Стали» Леонид Кучук вернется в Россию. Он согласовал контракт с «Ростовом».

57-летний специалист полностью согласовал контракт с «Ростовом», утверждает «Матч ТВ».

Кучук прилетал в Ростов-на-Дону в субботу, где и провел завершающие переговоры с руководством клуба.

Двухлетнее соглашение будет заключено на этой неделе.

Напомним, белорусский специалист ранее работал в краснодарской «Кубани» (2013, 2014-2015), московском «Локомотиве» (2013-2014).

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Матч ТВ

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Леонид Кучук

На следующей неделе Леонид Кучук подпишет контракт с «Ростовом»

Леонид Кучук

Леонид Кучук подпишет с «Ростовом» 2-летний контракт

Кристиан Нобоа, Ростов

«Ростов» пока не предложил контракт Кристиану Нобоа

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 