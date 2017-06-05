Леонид Кучук возглавит «Ростов»

Тренер каменской «Стали» Леонид Кучук вернется в Россию. Он согласовал контракт с «Ростовом».
57-летний специалист полностью согласовал контракт с «Ростовом», утверждает «Матч ТВ».
Кучук прилетал в Ростов-на-Дону в субботу, где и провел завершающие переговоры с руководством клуба.
Двухлетнее соглашение будет заключено на этой неделе.
Напомним, белорусский специалист ранее работал в краснодарской «Кубани» (2013, 2014-2015), московском «Локомотиве» (2013-2014).
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Матч ТВ