Воспитанник «Арсенала» подписал с «Краснодаром» контракт до 2023 года

Автор: Евгений Морозов 0

Полузащитник Кристоффер Ольссон подписал контракт с «Краснодаром». 23-летний футболист перешел в российский клуб из АИКа.

Соглашение 23-летнего шведа с «быками» рассчитано до 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатил за Ольссона около 5 миллионов евро.

Ольссон – воспитанник лондонского «Арсенала».

В 2018 году хавбек провел 29 матчей, в которых забил пять голов и сделал пять результативных передач.

На счету игрока четыре матча за сборную Швеции.

Фото: Официальный сайт «Краснодара»
Источник:  Официальный сайт «Краснодара»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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