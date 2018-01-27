«Волынь» проверит футболистов на детекторе лжи

Украинская команда «Волынь» проверит своих игроков на детекторе лжи. В клубе подозревают футболистов в договорных матчах.

«Стопроцентно будем бороться. Мы предложили поставить детектор лжи и проверять хоть каждый вечер. Я готов в том числе. Мы спокойно пообщались с президентом федерации футбола Волынской области Кварцяным. Он сказал, чтобы мы занимались командой. Никаких разногласий нет», — заявил главный тренер команды Виктор Богатырь.

Богатырь также подчеркнул, что из-за подозрений в договорных матчах зимой команда сменила часть состава.

«Есть матчи, которые вызывают у меня некоторые подозрения. Они проигрывались со счетом вроде 3:4. А если есть сомнения, то человеку уже не сможешь так доверять. Поэтому мы расторгли контракты с игроками, спокойно их отпустили», — отметил специалист.

Напомним, что после 22-х туров чемпионата Украины «Волынь» идет на 17-м месте.

Фото: ФК «Волынь»

Источник: Рейтинг Букмекеров

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1