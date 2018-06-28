«Волгоград Арене» грозит нашествие гадюк

Автор: Михаил Серебряков 0

Волгоград-Арена

Стадион «Волгоград Арена», принимающий матчи чемпионата мира–2018, может в ближайшее время столкнуться с необычной проблемой.  Еще совсем недавно этот город пережил нашествие мошек.

Как сообщают СМИ, по Волге недалеко от стадиона движется большое количество гадюк, которые выползают на сушу и направляются в направлении арены. 26 июня спасателям пришлось пять раз пресечь попытки гадюк приблизиться к спортивному объекту.

На чемпионате мира–2018 «Волгоград Арена» принимает четыре матча. Три из них уже состоялись – на групповом этапе мундиаля арена приняла игры Тунис – Англия (1:2), Нигерия – Исландия (2:0) и Саудовская Аравия – Египет (2:1).

Сегодня, 28 июня, стадион примет свой последний матч чемпионата мира–2018 между сборными Японии и Польши.

Фото: Global Look Press
Источник: «Блокнот-Камышин»,

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