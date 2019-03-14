«Вольфсбург» вместо лого спонсора разместит хэштег ЛГБТ. Клубу запретили играть с номерами в цветах радуги

Бундеслига запретила «Вольсбургу» использовать номера в цветах радуги на форме. Но клуб нашел решение проблемы.

«Вольфсбург» и спонсор клуба, автоконцерн Volkswagen AG, выступили против этого решения.

Немецкий клуб, уже использовавший в этом сезоне радужную капитанскую повязку, во время матча 26-го тура чемпионата Германии с «Фортуной» разместит на футболках вместо эмблемы спонсора хэштег #Vielfalt («Разнообразие»).

Цвета радуги на форме – это борьба против дискриминации и символ толерантности, традиционно используемый ЛГБТ.

Фото: Footy Headlines

Источник: Footy Headlines