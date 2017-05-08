Войчех Щесны собирается вернуться в Англию

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Щесны

Польский вратарь Войчех Щесны собирается покинуть «Рому». Голкипер может вернуться в Англию.

Футболист не намерен оставаться в Италии и хочет вернуться в «Арсенал». 27-летний игрок недоволен, что «Рома» спустя два года так и не выкупила его контракт. Кроме того, римляне уже подыскивают альтернативных кандидатов в основу.

Он также считает, что ему по силам бороться за позицию первого номера «Арсенала». В «Арсенале» же готовы продать Щесны, он сам при этом хочет остаться в АПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

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