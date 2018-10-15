Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой не соглашался идти на мировую с Кокориным и Мамаевым

Водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой — Виталий Соловчук не соглашался идти на мировую с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Также Соловчук не оценивал причиненный ему ущерб в денежном эквиваленте.

По словам представительницы ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Александры Плисаковой информация, приведенная в телеграм-канале Футляр от виолончели, о том, что водитель Виталий Соловчук , якобы, «оценил причиненный ему ущерб в 500 тысяч рублей и оплату лечения» оказалась неправдой. «Информация не соответствует действительности. Виталий Соловчук не соглашался идти на мировую, тем более, не оценивал причиненный ему ущерб», — заявила еженедельнику «Футбол. Хоккей» Александра Плисакова.

27-летний Александр Кокорин, выступающий за «Зенит», и 30-летний Павел Мамаев, являющийся игроком «Краснодара», в компании своих друзей участвовали в нападении на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем — на директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. МВД возбудило в отношении Кокорина и Мамаева уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», наказание по которой может составить 7 лет лишения свободы. Кокорин и Мамаев отправлены в СИЗО «Бутырки» до 8 декабря.

Дело Кокорина и Мамаева. Хронология падения

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

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