Во Франции новорожденный ребенок получил имя Гризманн

Забавная история случилась в провиницальном городе Франции. Об этом сообщают европейские СМИ.

В ста километрах от родного города игрока «Атлетико» Антуана Гризманна семейная пара решила назвать своего ребенка в честь нападающего. Новорожденный получил имя Гризманн. Эта новость «взорвала» французские новостные порталы.

В прошлом году 25-летний форвард стал вице-чемпионом Евро и с лучшим бомбардиром сборной Франции на этом турнире, забив . Также футболист вышел в финал Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo