Во Франции новорожденный ребенок получил имя Гризманн

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Антуан Гризманн - новый лидер сборной Франции

Забавная история случилась в провиницальном городе Франции. Об этом сообщают европейские СМИ.

В ста километрах от родного города игрока «Атлетико» Антуана Гризманна семейная пара решила назвать своего ребенка в честь нападающего. Новорожденный получил имя Гризманн. Эта новость «взорвала» французские новостные порталы.

В прошлом году 25-летний форвард стал вице-чемпионом Евро и с лучшим бомбардиром сборной Франции на этом турнире, забив . Также футболист вышел в финал Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo

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Дмитрий Темников
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