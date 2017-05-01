Вместо Давида де Хеа «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Каспера Шмейхеля

Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель может пойти по стопам отца и перейти в «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают кандидатуру датчанина на случай перехода основного вратаря Давида де Хеа в «Реал».

Каспер является приоритетной целью среди голкиперов. При этом «МЮ» якобы опередил «Манчестер Сити» в борьбе за 30-летнего вратаря сборной Дании. Контракт Каспера Шмейхеля с «Лестером» действует до лета 2021 года. На трансферном рынке Шмейхель оценивается в 8,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Каспер Шмейхель провел за «Лестер» 26 игр в АПЛ, пропустил 38 голов и восемь раз сыграл «на ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»