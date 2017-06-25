Власти города Сочи предложили РФС 10 спортивных объектов

Власти города готовы отдать 10 площадок для тренировок российских команд и сборных других стран. Сочи является одним из 11 городов, в которых пройдут матчи ЧМ-2018.

«Мы делали хороший анализ всех тренировочных площадок, которые возможно было бы использовать для тренировок между клубами, сборными, как российскими, так и иностранными. У нас действительно есть, начиная с Лазаревского района, тренировочные поля, которые действительно используются, на них тренируются дети. Мы их посмотрим и отберем те, которые необходимы, и выставим предложения РФС о том, что просим рассмотреть и приехать к нам в Сочи. 10 таких объектов, с учетом двух тренировочных площадок», — передал замглавы города Сергей Юрченко.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС