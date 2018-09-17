Власти Аргентины наказали своих болельщиков за издевательства во время ЧМ-2018

Негодяи оскорбляли на испанском русских девушек и арабов. За это их отлучили от футбола.

Министерство безопасности Аргентины вынесло наказание в отношении четырех болельщиков национальной сборной страны по итогам расследования их неподобающего поведения во время турнира минувшим летом.

Напомним, 47-летний гражданин Аргентины Фернандо Пенови, прибывший в Россию поддержать свою сборную, воспользовался незнанием россиянкой испанского языка и записал видео, на котором заставлял ее повторять оскорбительные фразы. Аналогичным проступком отметились еще двое аргентинцев. В свою очередь четвертый фанат на видео попросил мужчину в тюрбане повторить на испанском языке слово «бомба».

Все четверо провинившихся болельщиков были наказаны запретом на посещение футбольных матчей сроком на два года.

Стоить отметить, что это не единственный скандальный случай с участием иностранных болельщиков, произошедший во время чемпионата мира–2018.

Фото: пресс-служба ЧМ — 2018

Источник: N-tv.de