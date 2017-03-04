Владислав Радимов: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» Карреры сдулся как можно раньше»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о шансах первой команды на чемпионство. Также известный в прошлом футболист поделился мнением относительно «Спартака».

«В чем нужно прибавить «Зениту», чтобы догнать «Спартак»? Шансы немаленькие. Не все в руках «Зенита», многое зависит от того, какие результаты будет показывать «Спартак». Нам нельзя терять очки в матчах с командами, которые находятся ниже классом.

Надолго ли такой «Спартак» Массимо Карерры? Хотелось бы, чтобы он сдулся как можно раньше. В июле 2008-го я сказал: «Хорошо, что благодаря менеджменту Федуна, разваливающего команду, побороться за золото не сможет «Спартак». Многие вещи, происходившие в «Спартаке» в 2008-м, с моей точки зрения, были не совсем правильными. Если клуб вылез, значит, что-то пересмотрел. Я рад, что «Спартак» вновь включился в чемпионскую гонку, хотя и не поддерживаю его. Но чем больше интересных клубов, тем интереснее чемпионат», — заявил Владислав Радимов.

Владислав Радимов выступал за «Зенит» с 2003 по 2008 год, а с 2011 работает в структуре петербургского клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс