Владимир Рыков о ситуации в «Динамо»: «Даже не думаем о вылете, набираем очки, хорошо работаем»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура чемпионата России. Также он заявил, что о вылете из премьер-лиги в команде не думают.

«Мы даже не думаем о вылете, набираем очки, хорошо работаем, и поэтому приходят победы. ЦСКА напрягал нас, было давление.

У ЦСКА все игроки хорошие. Когда Головин вышел, видно, что он освежил игру, но мы справились. Готовились к атакам ЦСКА по разным вариантам, не было чего-то непредсказуемого.

Готовили контратаки, потому что ЦСКА играл дома, оставлял свободные зоны, которые мы использовали», – сказал Рыков.

«Динамо» сейчас занимает 10-е место в чемпионате, набрав 30 очков. От зоны стыковых матчей команду отделяют 3 очка, от зоны вылета – 6.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»