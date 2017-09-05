Владимир Путин встретится с главой ФИФА Инфантино

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин 9 сентября пообщается с главой ФИФА Джанни Инфантино. Встреча состоится на открытии реконструированных «Лужников».

«Инфантино будет там находиться тоже, насколько я знаю, поэтому, безусловно, они встретятся, конечно», – сказал Песков.

В «Лужниках» пройдет церемония, символизирующая начало тура кубка мира, который будет вручен победителю ЧМ-2018. В мероприятии также примут участие президент РФС Виталий Мутко, мэр Москвы Сергей Собянин, чемпионы мира бразилец Бебето и француз Давид Трезеге.

В рамках тура кубок мира посетит более 50 стран.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»