Владимир Путин: «У нас слишком много легионеров и слишком мало внимания детскому футболу»

Владимир Путин поделился ожиданиями от игры сборной России на ближайших турнирах. Президент РФ также высказался о развитии футбола в стране.

«Конечно, российские болельщики ждут лучших результатов от нашей сборной.

Когда я разговариваю со специалистами, то они говорят, что слишком много легионеров и слишком мало внимания вы уделяете вопросам подготовки смены, то есть слишком мало внимания уделяется вопросам развития детско-юношеского футбола.

Правда, есть позитивные тенденции. Недавно я побывал в Краснодаре, и господин Галицкий проводит большую работу. Это частный проект, он и стадион построил, и целую футбольную школу создал.

Все крупные клубы сейчас уже создали систему подготовки молодых специалистов по футболу, молодых спортсменов. Если так и будет продолжаться, а я исхожу из того, что так и будет, то совершенно точно у нас появится эффективная национальная команда, радующая болельщиков своими результатами», – сказал Путин.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС