Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности для фанатов

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

шинник - спартак

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении административной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведения в ходе официальных спортивных соревнований.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации, который был принят Госдумой и одобрен Совфедом 12 апреля 2017 года. Согласно закону штрафы за нарушение запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни проведения увеличились с 20–25 тыс. рублей до 40–50 тыс. рублей. Альтернативой может стать арест на срок от десяти до 15 суток.

Вместе с тем вводится административная ответственность за «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» в виде штрафа в размере 10–20 тыс. рублей либо ареста на срок до 15 суток с запретом на посещение матчей от года до семи лет. Грубым нарушением будут считаться действия, «создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории», и повлекшие прекращение игры.

Иностранцы при этом могут быть арестованы на 15 суток и выдворены из России. Высылка в данном случае может быть заменена административным штрафом в размере 40–50 тыс. рублей или запретом на посещение матчей на срок от года до семи лет. Иностранным фанатам, если есть информация о фактах нарушения ими общественного порядка при массовых мероприятиях, не будет разрешен въезд в РФ в период проведения международных спортивных мероприятий.

Фото: Global Look Press

Источник: interfax

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Виталий Мутко: «Никто не говорит, что завтра госкорпорациям будет запрещено тратить деньги на футбол»

фанаты Боруссии

Фанаты «Боруссии» Д забросали камнями женщин и юных болельщиков «Лейпцига»

Осторожно, модерн. Почему не всем нравится развитие Бундеслиги

Добавить комментарий

Войти с помощью: 