Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности для фанатов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении административной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведения в ходе официальных спортивных соревнований.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации, который был принят Госдумой и одобрен Совфедом 12 апреля 2017 года. Согласно закону штрафы за нарушение запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни проведения увеличились с 20–25 тыс. рублей до 40–50 тыс. рублей. Альтернативой может стать арест на срок от десяти до 15 суток.

Вместе с тем вводится административная ответственность за «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» в виде штрафа в размере 10–20 тыс. рублей либо ареста на срок до 15 суток с запретом на посещение матчей от года до семи лет. Грубым нарушением будут считаться действия, «создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории», и повлекшие прекращение игры.

Иностранцы при этом могут быть арестованы на 15 суток и выдворены из России. Высылка в данном случае может быть заменена административным штрафом в размере 40–50 тыс. рублей или запретом на посещение матчей на срок от года до семи лет. Иностранным фанатам, если есть информация о фактах нарушения ими общественного порядка при массовых мероприятиях, не будет разрешен въезд в РФ в период проведения международных спортивных мероприятий.

Фото: Global Look Press

Источник: interfax

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»