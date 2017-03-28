Владимир Путин подписал закон об отчислениях букмекерских контор на финансирование спорта

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о денежных отчислениях со стороны букмекеров. Средства пойдут на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.

Закон вводит целевые отчисления от азартных игр, осуществляемые их организаторами в букмекерской конторе в размере 5 процентов от базы расчета целевых отчислений, определяемой в отношении использования символики, наименований спортивных мероприятий, и рассчитываются самостоятельно.

Законом разрешается реклама букмекерских контор во время трансляций спортивных соревнований, в спортивных СМИ, на сайтах профессиональных спортивных лиг и федераций, а также на спортивной форме команд.

Закон предусматривает, что общий объем целевых отчислений по всем заключенным организатором азартных игр в букмекерской конторе соглашениям не может составлять менее 15 миллионов рублей.

В отношении организатора азартных игр, заключающего пари на спортивные мероприятия, устанавливается обязанность заключать соглашения об использовании символики, наименований спортивных мероприятий с субъектами профессионального спорта.

Согласно закону организаторы спортивных мероприятий направляют получаемые средства на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта (80 процентов общего объема отчислений) и детско-юношеского спорта (20 процентов).

Фото: Global Look Press
Источник: Портал правовой информации правительства РФ

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Вадим Павлов

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