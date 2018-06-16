Владимир Путин не планирует посещать матч Россия – Египет

Президент России Владимир Путин на данный момент не планирует посетить матч между сборными России и Египта в рамках группового этапа ЧМ-2018. Игра пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

«Пока не получается», – сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли глава государства приехать на вторую игру российской сборной на турнире.

В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что Путин 19 июня посетит Беларусь для участия в Высшем Госсовете Союзного государства, а также для переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Матч открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии Путин смотрел в компании президента ФИФА Джанни Инфантино и наследного принца королевства Мухаммеда бин Салмана.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Р-Спорт»