Владимир Путин не планирует посещать матч Россия – Египет

Автор: Евгений Морозов 0

Чемпионат мира по футболу. Церемония открытия. Москва. Стадион «Лужники». 14 июня 2018 г.

Президент России Владимир Путин на данный момент не планирует посетить матч между сборными России и Египта в рамках группового этапа ЧМ-2018. Игра пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. 

«Пока не получается», – сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли глава государства приехать на вторую игру российской сборной на турнире.

В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что Путин 19 июня посетит Беларусь для участия в Высшем Госсовете Союзного государства, а также для переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Матч открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии Путин смотрел в компании президента ФИФА Джанни Инфантино и наследного принца королевства Мухаммеда бин Салмана.

Фото: Сергей Дроняев
Источник:  «Р-Спорт»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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