Владимир Маминов возглавил «Тюмень»

Автор: Владимир Шевелев 0

владимир маминов

Новым главным тренером «Тюмени» назначен Владимир Маминов. С 42-летним специалистом заключен контракт до конца нынешнего сезона.

Маминов приступит к своим обязанностям с 30 августа. В тренерском штабе «Тюмени» продолжат работать Евгений Маслов и Виктор Тренев. Дебютная игра Маминова в качестве главного тренера «Тюмени» состоится 2 сентября. «Тюмень» в рамках 11-го тура ФНЛ примет «Химки».

Предыдущим главным тренером команды был Александр Ивченко. О его уходе было объявлено 11 августа. Ранее Маминов возглавлял московскую команду «Солярис», пост тренера которой он покинул в мае 2017 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Тюмень»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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