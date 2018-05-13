Владимир Габулов с «Брюгге» стал чемпионом Бельгии

Автор: Евгений Морозов 0

Владимир Габулов

В матче 9-го тура плей-офф чемпионов первенства Бельгии «Стандард» принимал «Брюгге». Встреча проходила на стадионе «Морис Дюфран» и завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Константинос Лайфис, а за гостей гол забил Йелле Фоссен. Российский голкипер «Брюгге» Владимир Габулов остался в запасе. На счету футболиста остается девять матчей (один — на ноль) в чемпионате Бельгии, в которых он пропустил 17 мячей.

«Брюгге» (46 очков) за тур до конца сезона лидирует в таблице плей-офф чемпионов первенства Бельгии, опережая ближайшего преследователя в лице «Стандарда» на четыре балла. Таким образом, «Брюгге» благодаря сегодняшней ничьей досрочно оформил чемпионство.

«Брюгге» выиграл чемпионат Бельгии в 15-й раз в истории.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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