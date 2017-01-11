Владимир Габулов проходит медосмотр в тульском «Арсенале»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Владимир Габулов

Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов прибыл в Тулу для прохождения медицинского обследования. Известно, что клуб был заинтересован в его услугах еще прошедшим летом.

Владимир Габулов не смог найти себе клуб после ухода из «Динамо». Сейчас ожидается, что 33-летний вратарь, подпишет контракт с тульской командой до начала зимних тренировочных сборов в Турции.

В прошлом сезоне Габулов сыграл 23 матча в составе «Динамо». Пропустил 36 мячей и 5 матчей отстоял на ноль.

Все самые свежие трансферы и главные слухи РФПЛ — в таблице еженедельника «Футбол».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Чемпионат.com

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Никита Пронин

Читайте по теме

Фернандо Риксен: «По прогнозам врачей, я должен был умереть более года назад»

Матье Вальбуэна представлен в качестве игрока «Динамо»

Павел Мамаев продлил контракт с «Краснодаром»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 