Владимир Габулов проходит медосмотр в тульском «Арсенале»

Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Габулов прибыл в Тулу для прохождения медицинского обследования. Известно, что клуб был заинтересован в его услугах еще прошедшим летом.
Владимир Габулов не смог найти себе клуб после ухода из «Динамо». Сейчас ожидается, что 33-летний вратарь, подпишет контракт с тульской командой до начала зимних тренировочных сборов в Турции.
В прошлом сезоне Габулов сыграл 23 матча в составе «Динамо». Пропустил 36 мячей и 5 матчей отстоял на ноль.
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Фото: Сергей Дроняев
Источник: Чемпионат.com