Владимир Габулов подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Кроме того, тренерский штаб команды пополнился двумя известными российскими специалистами.
Помимо Габулова, контракты с «Арсеналом» подписали экс-игрок сборной России Игорь Семшов и тренер вратарей Вячеслав Чанов, долгое время работавший в ЦСКА.
В активе Владимира Габулова 10 матчей за сборную России. В 2008 году в ее составе он стал бронзовым призером чемпионата Европы. Последние три года 33-летний голкипер провел в московском «Динамо». С лета 2016-го Габулов находился в статусе свободного агента.
Фото: Роман Абрамов
Источник: Еженедельник «Футбол»