Владимир Габулов подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Автор: Антон Муша 0 Comments

Габулов

Кроме того, тренерский штаб команды пополнился двумя известными российскими специалистами.

Помимо Габулова, контракты с «Арсеналом» подписали экс-игрок сборной России Игорь Семшов и тренер вратарей Вячеслав Чанов, долгое время работавший в ЦСКА.

В активе Владимира Габулова 10 матчей за сборную России. В 2008 году в ее составе он стал бронзовым призером чемпионата Европы. Последние три года 33-летний голкипер провел в московском «Динамо». С лета 2016-го Габулов находился в статусе свободного агента.

Фото: Роман Абрамов
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Антон Муша
Антон Муша
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