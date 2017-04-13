Владимир Быстров: «В наше время у «Спартака» все было, не хватало только удачи»

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился мнением о предстоящей встрече «Зенита» и «Спартака». Экс-хавбек москвичей и петербуржцев рассказал о том, какой прием ждет Артема Дзюбу, чего не хватало «Спартаку» прошлых лет и ответил на вопрос, за кого он будет болеть.

«Можно ли говорить, что «Спартак» – уже чемпион? Если есть хотя бы теоретические шансы, «Зениту» нужно играть до конца. Спад может случиться у любого, в том числе у «Спартака». А когда именно он наступит, не знает никто. «Зениту» надо догонять «Спартак», поэтому петербуржцы будут играть на победу. Другое дело, что красно-белые явно не хотят откладывать оформление чемпионства. Так что и в этой встрече постараются взять три очка. А что в итоге получится – посмотрим в воскресенье.

В чем отличие нынешнего «Спартака» от того, в котором выступал я? Когда играл в московской команде, у нас все было. Чуть-чуть не хватало, как мне кажется, только удачи. Могли – и не раз – взять золото, но, к сожалению, удача отворачивалась. Теперь же у «Спартака» есть все шансы исправить ситуацию.

Прием Артема Дзюбы на «Открытие Арене»? Все зависит от конкретного человека. Мне, судя по всему, такие вещи помогали. К подобным матчам просто больше внимания, о них начинают говорить за неделю – обсуждают даже мелочи и нюансы. Может быть, поэтому и удается проявить себя.

За кого буду болеть? Ни за кого, если честно. А если бы даже это делал, то вам об этом не сказал бы. Мне кажется, это было бы не очень правильно.

Больше всего на спартаковском стадионе запомнилось то, что у них великолепная поддержка. Новый стадион действительно производит впечатление, что он именно для красно-белых. Когда двадцать тысяч зрителей находится в «Лужниках», это, само собой, ощущается совсем не так, если столько же народа собирается на менее вместительной арене. Поле близко к трибунам – и это тоже дополнительный заряд для команды», — рассказал Владимир Быстров.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс