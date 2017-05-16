Владимир Быстров: «Краснодар» не предлагал мне продлить контракт»

Автор: Дмитрий Темников 0

Быстров

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров рассказал о своем будущем. Футболист покинет свою нынешнюю команду.

«После завершения сезона я ухожу в отпуск. За это время мне необходимо найти новую команду. Предлагал ли «Краснодар» мне продлить соглашение? Нет.

Интересовались ли мной руководители «Тосно»? Я ни с кем не контактировал, все слухи — неправда. «Тосно» на меня не выходил. Безусловно, буду рассматривать предложения только из Премьер-лиги», — заявил Быстров.

Напомним, 33-летний хавбек начал выступать за «быков» с 2014 года. За два с лишним года Владимир сыграл за южан 40 матчей и забил три гола.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт день за днем»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Смолов Краснодар

Премьер-лига, 25-й тур, «Краснодар» обыгрывает «Амкар» на выезде

Премьер-лига, 26-й тур. «Анжи» добыл ничью в гостевой встрече с «Краснодаром»

Шарль Каборе, Краснодар, Россия

«Краснодар» хочет расстаться с Шарлем Каборе

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 