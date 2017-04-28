Владелец «Олимпиакоса» покупает английский «Ноттингем Форест»

В ближайшее время у «Ноттингем Форест» появиться новый владелец. Нынешний владелец Фаваз Аль-Хасави уже согласовал продажу клуба.

Новым владельцем «Ноттингем Форест» будет Эвангелиос Марианакис, который также владеет греческим «Олимпиакосом».

Сообщается, что все документы по сделке направлены в английскую футбольную лигу для подтверждения.

«Ноттингем» сейчас выступает в Чемпионшипе, и занимает 20-е место. В чемпионате осталось два тура, после которых двукратные обладатели Лиги чемпионов могут покинуть Чемпионшип. Разница между зоной вылета и «Ноттингемом» всего три очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports