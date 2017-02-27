Владелец «Марселя»: «Почему Лассана Диарра покинул клуб? Нам нужны футболисты, сосредоточенные на игре»

Владелец французского «Марселя» Фрэнк Маккорт поговорил об экс-игроке южан Лассана Диарра. Маккорт назвал причину, из-за которой клуб рассторг соглашение с полузащитником.

«Почему Диарра покинул «Марсель» в феврале? Лассана не сумел проявить себя в команде. Нам нужны те, кто сосредоточен на игре в футбол и стрмлении победить за «Марселем». Мы должны побеждать здесь и сейчас, времени на раскачку нет. В этом и весь ответ», — заявил Маккорт.

Во французскую команду 31-летний хавбек перешел после скандального ухода из московского «Локомотива». В 31 игре за «провансальцев» Лассана сумел забить лишь один раз.

Фото: Global Look Press