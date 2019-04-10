Владельцы «ПСЖ» изучают возможность покупки «Ромы»

Катарский фонд Qatar Sports Investments (QSI), который является владельцем «ПСЖ», интересуется «Ромой». Во вторник римская газета Corriere dello Sport сообщила, что QSI заинтересован в одном из двух клубов Рима.

Фонд, как отмечалось, предложил владельцу «Ромы» Джеймсу Паллотте 400 миллионов евро. Палотта опроверг эту информацию.

Сегодня L’Équipe подтвердила интерес к «Роме» со стороны QSI, отметив, что консультанты и эксперты катарского фонда изучают этот вариант и целесообразность инвестиций. Но допустила, что вряд ли QSI сделал римскому клубу конкретное предложение.

Спонсором «Ромы», напомним, является катарская авиакомпания Qatar Airways.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe