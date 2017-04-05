Владельцы «МС» купили клуб из Уругвая и стали сотрудничать с клубом из Венесуэлы

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Манчестер Сити

Английский «Манчестер Сити» объявил об увеличении своего представительства в Южной Америке, подписав сразу два соглашения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Дочерняя компания владельцев «горожан» City Football Group официально приобрела клуб второго уругвайского дивизиона «Клуб Атлетико Торке». Эта сделка приведет к тому, что компания будет инвестировать не только в инфраструктуру уругвайского клуба, но и в тренерский персонал, руководство, академию и главную команду.

Также было объявлено, что City Football Group подписал соглашение о сотрудничестве с командой высшего венесуэльского дивизиона «Атлетико Венесуэла». Стороны будут обмениваться скаутской информацией, а тренерский персонал южноамериканского клуба будет проходить практику в Манчестере.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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