Владельцы «МС» купили клуб из Уругвая и стали сотрудничать с клубом из Венесуэлы

Английский «Манчестер Сити» объявил об увеличении своего представительства в Южной Америке, подписав сразу два соглашения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Дочерняя компания владельцев «горожан» City Football Group официально приобрела клуб второго уругвайского дивизиона «Клуб Атлетико Торке». Эта сделка приведет к тому, что компания будет инвестировать не только в инфраструктуру уругвайского клуба, но и в тренерский персонал, руководство, академию и главную команду.

Также было объявлено, что City Football Group подписал соглашение о сотрудничестве с командой высшего венесуэльского дивизиона «Атлетико Венесуэла». Стороны будут обмениваться скаутской информацией, а тренерский персонал южноамериканского клуба будет проходить практику в Манчестере.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»