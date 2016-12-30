Витиньо: «Играть за «Фламенго» было бы для меня честью»

Нападающий ЦСКА Витиньо, выступавший за «Интернасионал» на правах аренды, подчеркнул, что для него было бы честью играть за «Фламенго». Ранее сообщалось, что красно-черные готовы заплатить за переход 23-летнего форварда 5-6 миллионов евро.

«Был сделан запрос, но я не знаю деталей, потому что в это время находился в отпуске. Для меня было бы честью выступать за «Фламенго», этот клуб близок моему сердцу. Сейчас я возвращаюсь в Россию, однако есть еще какое-то время, чтобы что-то изменить», — сказал Витиньо.

В 2016 году Витиньо появился на поле 41 раз, забил 12 мячей и сделал три результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sambafoot