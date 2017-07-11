Виталий Устинов сменил «Рубин» на «Ростов»

Автор: Евгений Морозов 0

Защитник «Рубина» Виталий Устинов проведет следующий сезон в составе «Ростова». Он перешел в новый клуб на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18. Игрок уже присоединился к желто-синим.

«Виталий будет играть за «Ростов» под номером 91. Желаем ему успехов в составе нашей команды!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Устинов является воспитанником школы ФК «Москва». Ранее кроме казанской команды он выступал за «Нефтехимик» и «Ротор».

Фото: ФК «Рубин»
Источник: ФК «Ростов»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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