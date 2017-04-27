Виталий Мутко: «Зенит» не отказывается брать под свой контроль газон нового стадиона»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что «Зенит» отказывается брать под свой контроль газон стадиона «Санкт-Петербург». Ранее сообщалось, что руководство сине-бело-голубых недовольно качеством покрытия поля.

«Эти сообщения не соответствуют действительности. Я только провел большое совещание с губернатором, на котором присутствовал и «Зенит», представители службы заказчика. Стадион принят в эксплуатацию, поле доводится до ума уже агрономами «Зенита».

Клуб становится организацией, которая будет эксплуатировать стадион. Не все системы еще до конца доведены до ума и сданы «Зениту». Об этом сейчас и идет речь, мы еще раз посмотрели, какие это системы – речь идет, в частности, и о поле. Пока идет работа, ни о каком непринятии речи не идет», — заявил Мутко.

Напомним, что «Зенит» 22 апреля провел первый официальный матч на стадионе «Санкт-Петербург», сыграв с екатеринбургским «Уралом» (2:0) в рамках 25-го тура чемпионата России. На данный момент петербургская команда c 49 очками расположилась на третьей строчке в таблице РФПЛ. Отставание от первого места — 8 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-спорт