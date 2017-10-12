Виталий Мутко: «В этом году РФС должен решить все вопросы с долгами и выйти в ноль»

Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о долгах футбольного союза. Он заявил, что скоро их не будет.

«Эти два года были тяжелы с точки зрения экономики, мы стараемся организовать максимально плодотворные условия для работы основной сборной, «молодежки». Это огромных ресурсов стоит.

В этом году мы должны решить все вопросы с кредиторской задолженностью, выйти в ноль и со следующего года можем начинать менять структуру, привлекать более высокого уровня специалистов», – сказал Мутко.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»