Виталий Мутко: «Стоимость стадиона на Крестовском острове? Все это знают»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о новом стадионе в Санкт-Петербурге. Виталий Леонтьевич заявил о стоимости арены.

«Все процедуры строительства открыты. Цены выставляют на сайты, поэтому все критикуют процесс стройки. Всем известно, сколько было потрачено денег.

Бюджет изначально не был высоким. Просто так получилось, что арену долго строили. Сменилась администрация, новое правительство решило сэкономить, где-то понизили стоимость. Стадион высокотехнологичный, его ценовая стоимость находится в диапазоне «Уэмбли», — заявил Мутко.

Напомним, первый матч на стадионе в северной столице состоялся 24 апреля: «Зенит» обыграл «Урал» — 2:0. «Санкт-Петербург Арена» примет игры Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Р-Спорт